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Четверг, 06.02.2020
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Эпидемия коронавируса: ВОЗ просит сотни миллионов долларов

Эпидемия коронавируса: ВОЗ просит сотни миллионов долларов
05:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:ВОЗ сообщила, сколько денег ей нужно для борьбы с новым коронавирусом.

Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.

Об этом сообщается в обнародованном заявлении ВОЗ. Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

"Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

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Стратегический план реагирования на новое заболевание рассчитан на период февраля-апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

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Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Коронавирус.
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