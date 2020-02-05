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Украинцы на зараженном "Diamond Princess": МИД подтвердил информацию

Украинцы на зараженном "Diamond Princess": МИД подтвердил информацию
19:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины.

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" возле берегов Японии находятся 25 граждан Украины - членов экипажа судна.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения", - сообщили в пресс-службе МИД Украины в среду.

В ловушке: В Японии на борту зараженного вирусом судне находятся не менее 20 украинцев

В министерстве пояснили, что лайнер "Diamond Princess" находится на рейде вблизи порта Иокогама (Япония), на судне объявлен карантин, начиная с 07.00, 05.02.2020 сроком на 14 суток. На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

"Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне", - подчеркнули в МИД. Также в министерстве отметили, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД и Посольстве Украины в Японии.

Властью Японии организовано жизнеобеспечения судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение об оставлении пассажирами борта лайнера.

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Как известно, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.

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Украина, Китай, Япония, Судно, Корабль, Заболевание, Круизный лайнер, Заражение, Коронавирус.
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