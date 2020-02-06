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Четверг, 06.02.2020
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Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч

Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч
07:36 Сегодня Телеграф

Новости мира:Количество погибших в результате заражения новым коронавирусом достигло 549 человек.

По состоянию на 6 февраля в Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 28 018 человек. Об этом сообщает Интерфакс.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что летальными стали 563 случая.

За последние сутки умерло 73 человек. Большинство из них в провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.

В Украине не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом.

В ВОЗ заявили, что 80% инфицированных на данный момент приходится на китайскую провинцию Хубэй, 99% - на Китай в целом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй - ред.) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

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Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Вирус, Хубэй, Коронавирус.
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