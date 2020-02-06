Роботы в деле: в Китае придумали новый вариант дезинфекции (Видео)

Новости мира:Роботы начали дезинфицировать больницы с коронавирусом в Китае.

Китайская компания, занимающаяся производством систем искусственного интеллекта, передала четырех роботов для дезинфекции больницы на востоке провинции Шаньдун.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале агентства Xinhua.

"Четыре робота, умеющих проводить медицинскую дезинфекцию, приступили к работе в больнице в Жичжао на востоке китайской провинции Шаньдун", - сообщается в ролике.

Как отмечается, это поможет снять нагрузку на медицинский персонал и снизит риск заражения новым коронавирусом.

После вспышки болезни Китай активно внедряет современные технологии для сдерживания распространения вируса в стране.

Как известно, число смертей от нового вируса достигло показателя 565, а количество подтвержденных случаев заражения составляет 28 274. Вирус зафиксировали уже в 24 странах.