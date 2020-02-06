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Передается от матери: в Китае родились двое зараженных коронавирусом младенцев

Передается от матери: в Китае родились двое зараженных коронавирусом младенцев
15:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости мира:Китайские врачи предполагают, что новый тип коронавируса способен передаваться от зараженной беременной женщины к плоду.

В китайском городе Ухань, наиболее подверженном вспышке 2019-nCoV, 2 февраля родился ребенок весом 3250 граммов, у которого уже на 30-м часу жизни выявили коронавирус, пишет South China Morning Post со ссылкой на городскую детскую больницу. Пол ребенка не сообщается. Его матери диагноз поставили еще до родов.

Младенца перевели в специализированную детскую больницу для лечения вирусной пневмонии. Сейчас он находится под наблюдением, его состояние стабильно, но у него диагностировали легочную инфекцию и нарушение функций печени. Медики предполагают, что вирус мог передаться от матери к плоду еще в утробе.

"Это напоминает нам о необходимости обратить внимание на то, что от матери к ребенку возможен путь передачи коронавируса", — заявил главный врач отделения неонатальной медицины детской больницы Уханя Цзэн Линконг.

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Однако специалисты пока не исключают, что новорожденный мог заразиться уже после контакта с матерью. "Вполне возможно, что ребенок перенял его, <…> вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери", — сказал Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете.

Другой младенец, появившийся на свет 13 января, заразился непосредственно от своей матери уже после родов. По словам медиков, роженице коронавирус передался от женщины, которая за ней ухаживала. Сначала диагноз подтвердился у матери, а спустя несколько дней и у ее малыша.

Несмотря на несколько случаев выявления вирусной пневмонии у детей (описанные выше плюс шестимесячный ребенок из Сингапура и восьмилетний уроженец Уханя, который сейчас проживает в Австралии), средний возраст заболевших 2019-nCoV — 49-56 лет, согласно докладу, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). Ранее представители Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщали, что в среднем все погибшие от нового типа коронавируса старше 60 лет и уже имеют серьезные хронические заболевания, в частности сахарный диабет. По состоянию на 4 февраля самой молодой жертве вспышки "уханьской пневмонии" было 36 лет.

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Китай, Вирус, Коронавирус, Эпилемия.
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