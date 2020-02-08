Есть погибшие: В Казахстане люди на улицах устроили пожар и массовые стычки (Видео)

Новости мира:В нескольких населенных пунктах Казахстана люди устроили массовые перепалки, в результате 40 человек пострадало, 8 погибших.

В нескольких селах Казахстана произошли массовые драки с участием не менее 300 человек. В результате столкновений погибло 8 человек и 40 пострадали.

Об этом пишет nur.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана.

По предварительной информации, массовый конфликт вспыхнул вечером 7 февраля, в котором приняли участие 70 человек.Очевидцы снимали драку на видео и призвали граждан прийти.

После того, как видео оказалось в сети, к конфликту подключилось еще 300 жителей из соседних сел.

Мужчины бросали друг в друга камни, применяли металлические предметы и стреляли из огнестрельного оружия.

По периметру охваченных конфликтом сел, а также на въезде были расставлены блокпосты.

По словам министра МВД, в результате столкновений погибло 8 человек и еще 40 пострадали.