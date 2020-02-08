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Есть погибшие: В Казахстане люди на улицах устроили пожар и массовые стычки (Видео)

Есть погибшие: В Казахстане люди на улицах устроили пожар и массовые стычки (Видео)
12:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:В нескольких населенных пунктах Казахстана люди устроили массовые перепалки, в результате 40 человек пострадало, 8 погибших.

В нескольких селах Казахстана произошли массовые драки с участием не менее 300 человек. В результате столкновений погибло 8 человек и 40 пострадали.

Об этом пишет nur.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана.

По предварительной информации, массовый конфликт вспыхнул вечером 7 февраля, в котором приняли участие 70 человек.Очевидцы снимали драку на видео и призвали граждан прийти.

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После того, как видео оказалось в сети, к конфликту подключилось еще 300 жителей из соседних сел.

Мужчины бросали друг в друга камни, применяли металлические предметы и стреляли из огнестрельного оружия.

По периметру охваченных конфликтом сел, а также на въезде были расставлены блокпосты.

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По словам министра МВД, в результате столкновений погибло 8 человек и еще 40 пострадали.

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Пожар, МВД, Казахстан, Жертвы, Беспорядки, Пострадавшие.
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