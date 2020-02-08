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Стрельба в Таиланде: силовики взяли под контроль ТЦ, но стрелка не нашли

Стрельба в Таиланде: силовики взяли под контроль ТЦ, но стрелка не нашли
21:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Силовики Таиланда не обнаружили стрелка при осмотре четырех этажей ТЦ.

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Таиланда проверили четыре этажа торгового центра на северо-востоке страны, где в субботу солдат устроил стрельбу. Об этом сообщила газета Khaosod, передает УНН.

По данным СМИ, полиция уже обеспечила безопасность цокольного этажа и трех других. Силовики обнаружили нескольких покупателей, которые были заблокированы внутри торгового центра во время стрельбы, и помогли им покинуть здание. Вместе с тем силам безопасности пока не удалось найти преступника. Предполагается, что он может скрываться в подвале.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял на четвертом этаже торгового центра в заложники 16 человек.

По данным газеты Thai Rath, из здания были эвакуированы около тысячи человек. Территория вокруг места происшествия оцеплена, дороги в районе перекрыты. Таксисты бесплатно помогают добраться до своих домов людям, которым удалось выбраться из торгового комплекса.

Стрельба в Таиланде: устроивший стрельбу солдат прихватил с собой сотни патронов

Напомним, в субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Яккрапант Томми застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом исчез, похитив автомобиль. По дороге в торговый центр "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат снова открыл огонь, после чего взял людей в заложники. Согласно последним данным, погибли 20 человек, пострадали 31.

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Таиланд, Стрельба, Корат.
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