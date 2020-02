Стрельба в Таиланде: устроивший стрельбу солдат прихватил с собой сотни патронов

Солдату, ранее в субботу устроившему стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из военной части не менее 700 патронов, сообщает таиландский информационный интернет-портал Khaosod.

Издание сообщает, что этот солдат - профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Он взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее открыл стрельбу по посетителям.

В здании торгового комплекса работает спецназ.

THE SUSPECTED THAI SOLDIER SHOT AT THE TERMINAL 21 SHOPPING MALL IN NAKHON RATCHASIMA WITH A HAND GRENADE LAUNCHER AND CONTINUED FIRING WITH AN AUTOMATIC RIFLE BEFORE HE ENTERED THE BUILDING pic.twitter.com/oOmRnDToc8

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

At least 12 people have been shot dead and many injured by a Thai soldier in the city of Nakhon Ratchasima, Thailand. He live streamed the event.

The suspect is still at large.https://t.co/PtQpVt2b0Dpic.twitter.com/5tjA29ZomJ

