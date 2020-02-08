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Стрельба в Таиланде: устроивший стрельбу солдат прихватил с собой сотни патронов

Стрельба в Таиланде: устроивший стрельбу солдат прихватил с собой сотни патронов
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов.

Солдату, ранее в субботу устроившему стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из военной части не менее 700 патронов, сообщает таиландский информационный интернет-портал Khaosod.

Издание сообщает, что этот солдат - профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Он взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса, где ранее открыл стрельбу по посетителям.

В здании торгового комплекса работает спецназ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

В Таиланде военный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

Личность военнослужащего определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит, что у него сводит пальцы: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами". При этом он задается вопросом: "Должен ли я сдаться?"

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Таиланд, Стрельба, Корат.
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