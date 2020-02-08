В Таиланде военный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

Новости мира:Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.

Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает таиландский новостной портал Khaosod.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15 — d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020

В полицейском управлении города жителям рекомендуют держаться подальше от места события, поскольку совместная операция при участии армии и полиции продолжается.

По данным издания The Mirror, в результате стрельбы погибли не менее 12 человек, много раненых. Также военнослужащий захватил 16 человек в заложники.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.