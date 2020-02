В Таиланде военный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает таиландский новостной портал Khaosod.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15

