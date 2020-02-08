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В Таиланде военный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

В Таиланде военный открыл стрельбу по людям, есть жертвы
15:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.

Военнослужащий армии Таиланда в субботу застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра, сообщает таиландский новостной портал Khaosod.

По поступающим с места события данным, он мог убить более 10 человек.

Личность военнослужащего уже определена. Он разместил несколько фотографий и видеороликов нападения в соцсетях. На одной записи он говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".

В полицейском управлении города жителям рекомендуют держаться подальше от места события, поскольку совместная операция при участии армии и полиции продолжается.

По данным издания The Mirror, в результате стрельбы погибли не менее 12 человек, много раненых. Также военнослужащий захватил 16 человек в заложники.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

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Таиланд, Жертвы, Стрельба, Армия Таиланда.
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