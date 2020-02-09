Стрельба в Таиланде: Названы причины случившегося

Новости мира:Военнослужащего, открывшего огонь в торговом центре в Таиланде и убившего 26 человек, ликвидировали силовики.

Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом сообщает AFP и премьер-министра страны.

Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 27 вместе с нападавшим, еще 57 получили ранения, говорится в сообщении главы правительства.

Как сообщалось ранее, военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, ликвидирован.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Яккрапант Томми застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом исчез, похитив автомобиль. По дороге в торговый центр "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат снова открыл огонь, после чего взял людей в заложники.

Напомним,