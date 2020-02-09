Бойня в Таиланде: Спецназ ликвидировал стрелка

Новости мира:Солдат армии Таиланда убил 20 человек, после чего был ликвидирован силовиками.

Военнослужащего, открывшего огонь в торговом центре в Таиланде и убившего 20 человек, ликвидировали силовики.

Об этом сообщает Bangkok Post.

"По данным полиции, в воскресенье силы безопасности убили солдата после того, как он устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был ликвидирован в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывался более 17 часов.

По словам представителя местного управления здравоохранения, от пуль стрелка 20 человек погибли и 42 получили ранения.

Как сообщалось, 32-летний капрал Джакрапант Томма, застрелив своего командира и еще двух военнослужащих, похитил из военного лагеря оружие. Вскоре он открыл огонь в буддистском храме, а затем в торговом центре, где взял заложников.

Напомним, Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.