Массовые стычки в Казахстане: Власти заявили о возросшем числе погибших

Новости мира:В Казахстане жертвами массовых драк и погромов стали не менее 10 человек, более ста получили травмы.

Число жертв беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, возросло до 10 человек.

Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Ранее сообщалось, что беспорядки, вспыхнувшие в ночь на 8 февраля, унесли жизни восьми человек. Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Как сообщалось ранее, а юге Казахстана, где произошли столкновения на этнической почве с погибшими и ранеными, ввели чрезвычайное положение из-за опасений новых столкновений.

Причина беспорядков, вспыхнувших вечером 7 февраля и которые привели к гибели по крайней мере восьми человек и ранений более сорока, пока не ясна. Столкновения произошли между казахами по национальности и дунган, которые живут в той местности, - представителями национальной группы китайского происхождения, но мусульманской веры.