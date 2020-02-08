Беспорядки в Казахстане: количество пострадавших выросло до 123 человек

Новости мира:СМИ Казахстана сообщают о 123 пострадавших, среди которых 39 получили огнестрельные ранения.

В результате беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, 123 человека обратились в больницу, из них 39 с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

"Всего в больницу обратилось 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями, 75 человек после оказания помощи отпущены из больницы. 13 человек прибыли в соседний Кыргызстан, где им предоставляется медицинская помощь", — сообщили на телеканале.

Сообщается, что медицинская помощь была оказана и сотрудникам полиции.

Как отмечает СМИ, на данный момент 39 врачей высшей категории оказывают хирургическую помощь, задействованы 14 бригад скорой помощи. Родственники еще 13 пострадавших, доставили их в соседнюю Киргизию, где им также предоставляется помощь.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии Казахстана.

Напомним, что восемь человек погибли во время столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Причиной массовой драки стал бытовой конфликт.

Напомним, Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.