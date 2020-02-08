Скачать
Суббота, 08.02.2020
Зеленский в Ватикане: Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего
Зеленский в Ватикане: Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего
"Sea Breeze 2020": к международным учениям в Украине присоединятся новые страны
"Sea Breeze 2020": к учениям в Украине присоединятся новые страны
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Беспорядки в Казахстане: количество пострадавших выросло до 123 человек

Беспорядки в Казахстане: количество пострадавших выросло до 123 человек
17:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:СМИ Казахстана сообщают о 123 пострадавших, среди которых 39 получили огнестрельные ранения.

В результате беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, 123 человека обратились в больницу, из них 39 с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

"Всего в больницу обратилось 123 человека, из них 39 с огнестрельными ранениями, 75 человек после оказания помощи отпущены из больницы. 13 человек прибыли в соседний Кыргызстан, где им предоставляется медицинская помощь", — сообщили на телеканале.

Сообщается, что медицинская помощь была оказана и сотрудникам полиции.

Есть погибшие: В Казахстане люди на улицах устроили пожар и массовые стычки (Видео)

Как отмечает СМИ, на данный момент 39 врачей высшей категории оказывают хирургическую помощь, задействованы 14 бригад скорой помощи. Родственники еще 13 пострадавших, доставили их в соседнюю Киргизию, где им также предоставляется помощь.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии Казахстана.

Напомним, что восемь человек погибли во время столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Причиной массовой драки стал бытовой конфликт.

Напомним, Солдат армии Таиланда открыл огонь по сослуживцам, затем учинил стрельбу в городе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Столкновения в Казахстане, Пострадавшые.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял &quot;коллег&quot; и покончил с собой
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой
Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок &quot;Дулиттла&quot; (Фото)
Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок "Дулиттла" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь