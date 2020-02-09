Беспорядки в Казахстане: число жертв увеличилось

Новости мира:По обновленным данным, жертвами межэтнических столкновений стали 10 человек.

Число жертв межэтнических столкновений на юге Казахстана достигло 10 человек. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

"По официальным данным, восемь человек погибли во время столкновений в Кордайском районе Жамбылской области, еще двое скончались в реанимации", - сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди.

Чиновник также отметил, что во время беспорядков в селе Масанчи пострадали пять полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения. В данное время, в больницах находятся 39 человек.

Как сообщалось, в ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. Села Сортобе и Масанчи были окружены полицией и военными.

По рассказам жителей, вечером 7 февраля несколько сотен неместных мужчин приехали в село, значительную часть населения которого составляют этнические дунгане, и атаковали крестьян: подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили машины. До этого получила распространение информация о локальном конфликте между крестьянами. Вечером 8 февраля власти объявили "чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба".

Напомним, по данным на вечер 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. Об этом сообщил "Радио Азаттык".