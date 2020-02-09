Беспорядки в Казахстане: число жертв увеличилось

Число жертв межэтнических столкновений на юге Казахстана достигло 10 человек. Об этом сообщает "Радио Азаттык".
"По официальным данным, восемь человек погибли во время столкновений в Кордайском районе Жамбылской области, еще двое скончались в реанимации", - сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди.
Чиновник также отметил, что во время беспорядков в селе Масанчи пострадали пять полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения. В данное время, в больницах находятся 39 человек.
Как сообщалось, в ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. Села Сортобе и Масанчи были окружены полицией и военными.
По рассказам жителей, вечером 7 февраля несколько сотен неместных мужчин приехали в село, значительную часть населения которого составляют этнические дунгане, и атаковали крестьян: подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили машины. До этого получила распространение информация о локальном конфликте между крестьянами. Вечером 8 февраля власти объявили "чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба".
Напомним, по данным на вечер 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. Об этом сообщил "Радио Азаттык".