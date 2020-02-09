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Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола

Выборы в Азербайджане: результаты экзитпола
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Партия Алиева получает большинство в новом парламенте.

Правящая партия "Новый Азербайджан" (YAP), возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, вероятно может получить наибольшее число депутатских мандатов по результатам парламентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола компании Arthur J. Finkelstein & Associates (США) и Лиги защиты трудовых прав граждан (Азербайджан).

"По нашим подсчетам, кандидаты от партии "YAP" набирают большинство в 69 избирательных округах (всего 125 округов - Ред.)", - сказала представитель организации Влада Гала на пресс-конференции в воскресенье в Баку по завершении внеочередных парламентских выборов.

Так, согласно данным экзитпола, которые были обнародованы, 41 место в парламенте получают независимые кандидаты, партия гражданской солидарности (VHP) - 3, Азербайджанская политическая партия демократических реформ (DIP) - 1, партия великого Азербайджана (BQP) - 1, партия народного фронта всего Азербайджана (BAXCP) - 1, партия Родины (AVP) - 1, партия демократического просвещения Азербайджана (ADMP) - 1.

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Всего социологи компании посетили 1053 участка для голосования. Погрешность опроса оценивается в 3,6-3,9%.

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Выборы, Азербайджан, Ильхам Алиев.
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