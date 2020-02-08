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Внеочередные выборы в Азербайджане: ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов

Внеочередные выборы в Азербайджане: ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В парламентских выборах в Азербайджане примут участие рекордное число кандидатов.

Центризбирком Азербайджана готов к внеочередным парламентским выборам 9 февраля, в них примет участие рекордное число кандидатов - 1 314, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции в субботу.

"Для участия в выборах заявление подали 2431 человек, из них кандидатура 1637 человек была зарегистрирована со стороны ЦИК. В дальнейшем 321 кандидат отказались от продолжения борьбы, кандидатуры еще двоих аннулировал ЦИК. Таким образом, завтра борьбу за депутатские мандаты будут вести 1314 человек, что является рекордным числом участников, участвующих в парламентских выборах", - сказал Панахов.

По его словам, 246 кандидатов выдвинуты со стороны политических партий, 11 - от инициативных групп, 1,057 тыс. являются самовыдвиженцами. Из общего числа кандидатов 79% являются мужчинами, 21% - женщинами.

Он отметил, что правом голоса в республике обладают 5 млн 329,461 тыс. избиратель. Для проведения выборов будут открыты 5573 избирательных участка в 125 округах.

Панахов подчеркнул, что общее число местных наблюдателей составляет 77,79 тыс. человек, международных - 883, 279 из которых от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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Глава ЦИК добавил, что для обеспечения прозрачности выборов на 1 тыс. избирательных участках установлены веб-камеры.

"Все могут в режиме реального времени следить за ситуацией на участках. Однако, снимать кабинки для голосования запрещено", - рассказал он.

Экзит-полл внеочередных выборов будут проводить 3 организации.

Избирательные участки откроются в 8:00, закроются в 19:00. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. При этом парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Для участия в выборах своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий, из которых больше всех (122 кандидатов) - правящая партия "Йени Азербайджан".

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Внеочередные выборы в парламент Азербайджана проводится впервые в истории страны. Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре 2020 года. Однако в декабре 2019 года правящая партия инициировала обсуждения в парламенте о роспуске законодательного органа и проведения внеочередных выборов. В результате парламент на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске. Вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова тогда зачитала депутатам обращение партии власти "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"), в котором говорится о необходимости обновления Милли Меджлиса.

"Политика реформ, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в последние месяцы вышла на качественно новый уровень. Структурные и кадровые изменения, проводимые в Кабинете министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебной системе - одним словом во всех сферах, положительно оцениваются народом. Системный характер реформ, новые вызовы, ожидания общества и прочие факторы обусловили углубление реформ и в законодательном органе и обновление парламента", - отмечается в документе.

По словам Мурадовой, парламент не должен отставать от реформ, проводимых в стране. "Поэтому парламент принял решение обратиться к главе государства по поводу роспуска и проведения досрочных выборов", - сказала она.

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4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах. На заседании завсектором администрации президента по законодательству и правовой политике Гюндуз Керимов отметил, что инициатором роспуска парламента выступила правящая партия, имеющая большинство в законодательном органе. По его словам, данное решение парламента соответствует статье 98.1 Конституции Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

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Выборы, Азербайджан, Мазахир Панахов.
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