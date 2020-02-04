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Трамп лидирует во внутренних выборах республиканцев в Айове

Трамп лидирует во внутренних выборах республиканцев в Айове
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп получил почти 100% поддержку республиканцев.

Президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских кокусах в штате Айова, где получил более 97% голосов. Об этом сообщает представительство Республиканской партии в Айове в Twitter.

"Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове", - говорится в твите.

Как пишет USA Today, по результатам подсчета 95,07% голосов Трампу удалось набрать 97,1% голосов, в то время как эксгубернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, который занял второе место, получил лишь 1,3%. На третьем месте Джо Волш с 1,1% голосов.

Импичмент в США: некоторые республиканцы сомневаются в законности действий Трампа

Действующий президент США прокомментировал новость в Twitter и поблагодарил за свой результат, назвав его "большой победой".

Вместе с тем, обнародование результатов первичных голосований в штате Айова в Демократической партии было отложено из-за "несоответствия" в их результатах, информирует АР.

Как известно, 3 февраля в США начались внутрипартийные выборы – кокусы и праймериз, чтобы определить, кто попадет в избирательный бюллетень от обеих партий.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. От Республиканской партии в них примет участие действующий президент Дональд Трамп, который претендует на второй срок.

Напомним, в сенате США начались финальные слушания в рамках судебного процесса по импичменту в отношении Трампа.

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Выборы, Республиканская партия, Айова, Дональд Трамп.
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