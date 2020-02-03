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Развязка близко: в Сенате США стартовали финальные слушания по делу импичмента Трампа

Развязка близко: в Сенате США стартовали финальные слушания по делу импичмента Трампа
21:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В сенате США начались финальные слушания в рамках судебного процесса по импичменту в отношении Трампа.

В сенате США - верхней палате Конгресса - в понедельник начались заключительные слушания в ходе судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Я хочу заявить от имени палаты представителей, что ваш долг требует осудить президента Трампа", - заявил в начале слушаний член палаты представителей демократ Джейсон Кроу.

В ходе слушаний "менеджеры импичмента" и команда защиты Трампа представят заключительные аргументы по делу об импичменте.

"Менеджеры импичмента" первыми представляют аргументы в пользу отстранения Трампа.

Защита Трампа выступит после оглашения финальных аргументов демократов.

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Как сообщают американские СМИ, в распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства.

Затем, как ожидается, выступят сенаторы. Продолжительность заявления каждого сенатора не должна превышать 10 минут.

Сенаторы проведут финальное голосование по статьям импичмента Трампу в среду. Оно состоится в 16:00 по местному времени .

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Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

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Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Импичмент, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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