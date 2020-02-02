Выборы в США: импичмент Трампа не сказался на поддержке среди избирателей

Новости мира:Попытка импичмента Трампу не сказалась на его поддержке среди избирателей.

Большинство американских избирателей считают, что президент Дональд Трамп злоупотребил своей властью и помешал скандалу в Конгрессе, но общественность остается расколотой - в основном по партийной линии - из-за того, оправдывают ли эти действия его отстранение от должности. Таковы результаты нового национального опроса канала NBC News и издания "The Wall Street Journal", передает УНН.

Опрос также показывает, что Трамп отстает от основных кандидатов в президенты от Демократической партии в гипотетических матчах на всеобщих выборах, и показывает, насколько стабильно было положение президента в течение всего периода импичмента.

По результатам проса, 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос, стоит ли Сенату проголосовать за устранение Трампа от должности. 46% участников опроса высказались за импичмент Трампа. При этом 5% заявили, что не определились по этому вопросу.

52% респондентов считают, что президент США злоупотреблял своими полномочиями. 41% придерживаются обратной точки зрения, а 7% не смогли дать определенный ответ.

Как пишет издание "The Wall Street Journal", рейтинг одобрения работы президента США в январе почти не изменился, составив 46%. А число тех, кто решительно поддерживает Трампа, достигло наивысшего с 2017 года показателя - 36%.

Кроме того, почти 60% опрошенных выразили уверенность в том, что демократы, пытаясь объявить республиканцу Трампу импичмент, преследуют свои политические цели. 37% участников исследования верят, в наоборот, принципиальность оппозиционной партии.

"Мы прошли через расследования импичмента в Палате представителей, судебный процесс в Сенате, и отношение Америки к Дональду Трампу вряд ли изменилось", - сказал демократический опросник Джефф Хорвитт из Hart Research Associates, который проводил этот опрос с республиканцами.