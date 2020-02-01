Выборы в США: два демократа уже влили в избирательную кампанию $389 млн

Новости мира:Два кандидата от демократов уже потратили на предвыборную гонку почти $390 миллионов.

Два американских миллиардера, Майкл Блумберг и Том Стейер, которые борются за номинацию от Демократической партии, в прошлом году потратили около 389 млн долларов на свои кампании - больше, чем все их демократы-противники вместе взятые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Блумберг начал свою кампанию в ноябре и потратил более 188 млн долларов за два месяца. Вся сумма - это его личные средства.

Стейер, который присоединился к гонке в июле, потратил 201 млн долларов в 2019 году. Стейер сначала заложил в свою кампанию 202,5 млн собственных средств и еще 3 млн долларов, собранных в виде пожертвований.

Примечательно, что Блумберг пропускает праймериз и кокусы в первых четырех штатах, где его оппоненты-демократы вкладываются в рекламу и избирательные команды. Миллиардер сосредоточил свое внимание на дюжине штатов, голосование в которых состоится в так называемый "супервторник" 3 марта.

Расходы Блумберга, как представляется, не напрасны. Его позиция в национальных опросах продолжает расти. По данным соцопросов, в конце января он стал четвертым с 10% поддержки зарегистрированных избирателей.

Рейтинг Стейера колеблется на отметке 2% в национальных опросах.

11 демократов борются за номинацию от своей партии, чтобы бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах 3 ноября.