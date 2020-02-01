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Суббота, 01.02.2020
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"Черное золото": США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью

"Черное золото": США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью
13:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:США готовы полностью обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%.

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам. Об этом сегодня заявил журналистам в Минске госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Госсекретарь. 

Как сообщалось, ранее сегодня Помпео покинул Украину и отправился в Беларусь.

Помпео на встрече с Лукашенко: Работаем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие

Президент Лукашенко встретил госсекретаря шуткой о диктатуре в Беларуси.

Как сообщили ранее, Россия в январе останавливала поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Экспорт нефтепродуктов Беларусью был временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси сообщало, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

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США, Нефть, Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Майк Помпео.
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