"Черное золото": США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью

Новости мира:США готовы полностью обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100%.

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам. Об этом сегодня заявил журналистам в Минске госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой государства Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Госсекретарь.

Как сообщалось, ранее сегодня Помпео покинул Украину и отправился в Беларусь.

Президент Лукашенко встретил госсекретаря шуткой о диктатуре в Беларуси.

Как сообщили ранее, Россия в январе останавливала поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Экспорт нефтепродуктов Беларусью был временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В то же время правительство Беларуси сообщало, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.