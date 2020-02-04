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Импичмент в США: некоторые республиканцы сомневаются в законности действий Трампа

Импичмент в США: некоторые республиканцы сомневаются в законности действий Трампа
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:3 февраля в Сенате США начались слушания заключительных аргументов сторон обвинения и защиты.

Несмотря на подавляющую поддержку Трампа в лагере республиканцев, несколько его однопартийцев из Сената избегают называть законными действия президента в ситуации с замораживание помощи Украине.

Накануне окончательного голосования по импичменту в Сенате соответствующие заявления обнародовали несколько законодателей от Республиканской партии, сообщает CNN.

"Сенатор от штата Теннесси Ламар Александер выразил убеждение, что президент Трамп действовал неподобающе и пересек черту в скандале с Украиной", - отмечается в сообщении.

В то же время, по словам законодателя, действия президента далеки от измены, взяточничества и других серьезных преступлений.

Его коллега Марша Блэкберн заявила, что желает завершения процесса импичмента, чтобы вернуться к обычным делам. Но, подчеркнула она, "мы всегда хотим быть уверенными, что люди действуют надлежащим образом на своих должностях".

Еще один сенатор-республиканец, Том Тиллис, выразил беспокойство "по сути дела", которое продвигают демократы.

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Напомним, в понедельник в Сенате США начались слушания заключительных аргументов сторон обвинения и защиты. В среду запланировано окончательное голосование по делу импичмента.

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США, Импичмент, Республиканцы, Дональд Трамп, Импичмент в США.
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