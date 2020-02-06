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Зеленский мечтает, чтобы украинцы голосовали с помощью смартфонов

Зеленский мечтает, чтобы украинцы голосовали с помощью смартфонов
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и Интернета.

Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость, в частности, голосование на президентских, парламентских и местных выборах.

"Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал он во время презентации мобильного приложения "Дія" в четверг в Киеве.

Зеленский отметил, что "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину, а гражданам экономит время, деньги и нервные клетки.

Президент указал, что на пути цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета в Украине.

Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"

"Но у нас есть самое главное – талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года.

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Выборы, Смартфон, Владимир Зеленский, ДИЯ.
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