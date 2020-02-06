Скачать
Четверг, 06.02.2020
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Сегодня Рада может открыть рынок земли: трансляция заседания
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Е-страна: в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дія"
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 февраля

Гончарук пообещал украинцам в этом году еще 50 популярных е-госуслуг

Гончарук пообещал украинцам в этом году еще 50 популярных е-госуслуг
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных государственных услуг.

Власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на презентации мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн платформы "Дія. Цифрова освіта".

"Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году", - сказал Гончарук.

В целом, добавил Премьер-министр, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги. "Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее", - подчеркнул он.

Зеленский первым из украинцев получил ID-карту с электронной подписью

Как ранее сообщалось, Президент Владимир Зеленский представил мобильное приложение "Дія", которое отныне доступно в AppleAtore и google Play. 9 млн украинцев могут пользоваться удостоверениями водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. По словам Зеленского, каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку либо оформить какое-либо разрешение - "все мы были жертвами условной Тамары Ивановны - женщины в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись или какое-то разрешение. Государство в смартфоне это меняет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алексей Гончарук, ДИЯ, Дія. Цифрова освіта, е-госуслуги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский предложил дать шанс владельцам узаконить нелегальные НПЗ
02 Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
03 Итоги дня 5 февраля: ID-карта Зеленского и исключение Филарета из Синода ПЦУ
04 Перезагрузка власти: Зеленский собирается сменить министра иностранных дел
05 Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Непогода: спасатели предупреждают украинцев об опасности
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих бригады &quot;Голани&quot;
Теракт в Иерусалиме: пострадали 14 военнослужащих
Новые правила безвизу с ЕС: как будем ездить с 2021 года
Новые правила безвизу с ЕС: как будем ездить с 2021 года
Владимир Остапчук публично &quot;потроллил&quot; бывшую жену в соцсетях
Владимир Остапчук публично "потроллил" бывшую жену в соцсетях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь