Гончарук пообещал украинцам в этом году еще 50 популярных е-госуслуг

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных государственных услуг.

Власти намерены сделать еще 50 электронных услуг доступными для граждан Украины в течение 2020 года.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на презентации мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн платформы "Дія. Цифрова освіта".

"Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году", - сказал Гончарук.

В целом, добавил Премьер-министр, власти ставят перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги. "Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить "Тамару Ивановну" в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, Президент Владимир Зеленский представил мобильное приложение "Дія", которое отныне доступно в AppleAtore и google Play. 9 млн украинцев могут пользоваться удостоверениями водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. По словам Зеленского, каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку либо оформить какое-либо разрешение - "все мы были жертвами условной Тамары Ивановны - женщины в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись или какое-то разрешение. Государство в смартфоне это меняет".