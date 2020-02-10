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Смертельный коронавирус: ВОЗ направила в Китай экспертную группу

Смертельный коронавирус: ВОЗ направила в Китай экспертную группу
05:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Всемирная организация здравоохранения отправила в Китай группу экспертов из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения отправила в Китай передовая группа экспертов из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019nCov.

Об этом в Twitter сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. 

"Мы проводили в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по коронавирусу 2019nCov", – написал он вечером 9 февраля.

Напоминаем, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. По состоянию на 9 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 37 тысяч, более 800 людей умерли.

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Китай, ВОЗ, Вирус, Пневмония, Коронавирус.
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