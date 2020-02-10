В Азербайджане партия президента победила на парламентских выборах

Новости мира:Правящая партия Азербайджана с президентом Ильхамом Алиевым во главе получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным, партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом Алиевым, обеспечивает себе абсолютное большинство в новоизбранном парламенте.

Об этом сообщает DW.

"О своей победе на досрочных парламентских выборах в Азербайджане объявила правящая партия "Ени Азербайджан" под председательством президента страны Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом написал в Facebook замглавы партии Али Ахмедов со ссылкой на данные экзит-поллов.

В соответствии с прогнозами, "Ени Азербайджан" может получить 69 из 125 мест в парламенте (Милли меджлисе), обеспечив себе абсолютное большинство.

По данным ЦИК страны, явка на выборах составила 47,81%.

В то же время целый ряд партий бойкотировал выборы, указывает DW. Оппозиция, объявившая их фарсом, сообщает о многочисленных нарушениях - вбросах, "каруселях" и препятствовании наблюдателям.

Как сообщалось, выборы Милли меджлиса были назначены 5 декабря 2019 года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.