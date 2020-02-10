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Коронавирусная эпидемия: В Китае снова возросло количество зараженных

Коронавирусная эпидемия: В Китае снова возросло количество зараженных
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В КНР снова увеличилось число подтвержденных случаев заболевания на вирус из Уханя.

В КНР количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом у иностранных граждан возросло до 27 человек.

Об этом заявили в МИД Китая, сообщает CNN.

"Министерство иностранных дел Китая заявило, что по состоянию на утро понедельника в целом у 27 иностранцев подтверждено заражение коронавирусом", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что двое иностранцев умерли, это гражданин США и 60-летний японец.

По словам заместителя директора Департамента информации Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуана, трое иностранцев уже выздоровели, другие 22 человека остаются в больнице.

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Китай, Жертвы, КНР, Погибшие, Пострадавшие, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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