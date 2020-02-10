Коронавирусная эпидемия: В Китае снова возросло количество зараженных

Новости мира:В КНР снова увеличилось число подтвержденных случаев заболевания на вирус из Уханя.

В КНР количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом у иностранных граждан возросло до 27 человек.

Об этом заявили в МИД Китая, сообщает CNN.

"Министерство иностранных дел Китая заявило, что по состоянию на утро понедельника в целом у 27 иностранцев подтверждено заражение коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое иностранцев умерли, это гражданин США и 60-летний японец.

По словам заместителя директора Департамента информации Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуана, трое иностранцев уже выздоровели, другие 22 человека остаются в больнице.