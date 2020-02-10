Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

Алиев обвинил Совет Европы в "грубейшем вмешательстве в парламентские выборы"

Алиев обвинил Совет Европы в "грубейшем вмешательстве в парламентские выборы"
22:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Азербайджан не будет выполнять "требования" Совета Европы.

Ряд международных организаций предвзято подходят к оценке внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы уже давно привыкли к негативным заключениям ряда международных наблюдательных миссий. Иногда эти заключения готовятся еще до проведения выборов, причем не самими организациями, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали подобное", - сказал Алиев в понедельник, принимая делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что последним проявлением негативного отношения к Азербайджану со стороны Совета Европы стала резолюция (по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" - ред.), "которая построена на лжи".

В Азербайджане партия президента победила на парламентских выборах

"Принятие подобной резолюции на самом деле является грубейшим вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция сфабрикованная, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас и не будем выполнять так называемые требования, которые поставлены перед нами. Во-вторых, тот факт, что данная резолюция была принята незадолго до парламентских выборов, показывает отрицательное и несправедливое отношение к Азербайджану", - заявил Алиев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Азербайджан, Совет Европы, Ильхам Алиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
&quot;Самаритянин&quot;: кто сыграет в супергеройской драме с Сильвестром Сталлоне
"Самаритянин": кто сыграет в супергеройской драме с Сильвестром Сталлоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь