В Индии трое пожарных стали жертвами обрушения горевшего здания

Новости мира:На севере Индии жертвами обрушившегося здания стали по меньшей мере трое человек.

По меньшей мере трое пожарных погибли и пятеро получили ранения в результате падения горевшего здания на севере Индии.

Об этом со ссылкой на местную полицию пишет Xinhua.

"Трое пожарных погибли и пятеро их коллег получили ранения после того, как они зашли внутрь трехэтажного здания с целью тушения в нем пожара", - сообщили в полиции города Джамму, зимней столицы контролируемого Индией Кашмира, где случилась трагедия.

В результате инцидента пострадали также четверо гражданских.

"В полиции рассказали, что спасательная операция была приостановлена, ведь всех, кто попал в ловушку, удалось освободить", - отмечает Xinhua.

Сейчас всем раненым оказывается помощь в больнице медицинского колледжа.

"По словам местных, на первом этаже здания находился магазин лесоматериалов, откуда и распространился огонь", - говорится в материале.