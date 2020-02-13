В Индии трое пожарных стали жертвами обрушения горевшего здания

По меньшей мере трое пожарных погибли и пятеро получили ранения в результате падения горевшего здания на севере Индии.
Об этом со ссылкой на местную полицию пишет Xinhua.
"Трое пожарных погибли и пятеро их коллег получили ранения после того, как они зашли внутрь трехэтажного здания с целью тушения в нем пожара", - сообщили в полиции города Джамму, зимней столицы контролируемого Индией Кашмира, где случилась трагедия.
В результате инцидента пострадали также четверо гражданских.
"В полиции рассказали, что спасательная операция была приостановлена, ведь всех, кто попал в ловушку, удалось освободить", - отмечает Xinhua.
Сейчас всем раненым оказывается помощь в больнице медицинского колледжа.
"По словам местных, на первом этаже здания находился магазин лесоматериалов, откуда и распространился огонь", - говорится в материале.