Перепутал простуду с коронавирусом: В Индии мужчина наложил на себя руки

Новости мира:В Индии мужчина повесился, подумав что у него коронавирус, хотя это была всего лишь простуда.

В Индии мужчина испугался обычной простуды и наложил на себя руки на могиле матери, чтобы не заразить семью.

50-летний Бала Кришна, житель одной из деревень индийского штата Анхра-Прадеш, заболел. У него поднялась высокая температура и появились другие симптомы простуды. Врачи сказали, что у него вирусное заболевание, но повода для особого беспокойства нет. Балла, который с утра до вечера смотрел на своем мобильном телефоне новости о китайском коронавирусе, число жертв которого уже превысило 1300 человек, не поверил медикам. Он ошибочно предположил худшее - что где-то подцепил именно этот смертельный вирус, передает Прямой.

Тогда, чтобы защитить свою семью, фермер сам себя изолировал и не подпускал к себе никого из родных, бросая в них камнями. В конце концов он запер в доме жену и детей, отправился на кладбище и наложил на себя руки на могиле матери, повесившись на дереве. Жена позвала на помощь соседей, чтобы они ее выпустили. Но, когда женщина и ее односельчане нашли мужчину, было уже поздно.

Сын погибшего рассказал, что был обеспокоен душевным состоянием отца и звонил на государственную горячую линию, но операторы сказали ему, что беспокоиться не о чем, если Кришна в последнее время не посещал Китай.

В Индии пока что было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не регистрировался в штате Анхра-Прадеш.