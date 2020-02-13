Скачать
Четверг, 13.02.2020
Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину
Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля

Перепутал простуду с коронавирусом: В Индии мужчина наложил на себя руки

Перепутал простуду с коронавирусом: В Индии мужчина наложил на себя руки
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Индии мужчина повесился, подумав что у него коронавирус, хотя это была всего лишь простуда.

В Индии мужчина испугался обычной простуды и наложил на себя руки на могиле матери, чтобы не заразить семью.

50-летний Бала Кришна, житель одной из деревень индийского штата Анхра-Прадеш, заболел. У него поднялась высокая температура и появились другие симптомы простуды. Врачи сказали, что у него вирусное заболевание, но повода для особого беспокойства нет. Балла, который с утра до вечера смотрел на своем мобильном телефоне новости о китайском коронавирусе, число жертв которого уже превысило 1300 человек, не поверил медикам. Он ошибочно предположил худшее - что где-то подцепил именно этот смертельный вирус, передает Прямой.

Тогда, чтобы защитить свою семью, фермер сам себя изолировал и не подпускал к себе никого из родных, бросая в них камнями. В конце концов он запер в доме жену и детей, отправился на кладбище и наложил на себя руки на могиле матери, повесившись на дереве. Жена позвала на помощь соседей, чтобы они ее выпустили. Но, когда женщина и ее односельчане нашли мужчину, было уже поздно.

Коронавирус в мире: В Минздраве опубликовали количество новых случаев заражения

Сын погибшего рассказал, что был обеспокоен душевным состоянием отца и звонил на государственную горячую линию, но операторы сказали ему, что беспокоиться не о чем, если Кришна в последнее время не посещал Китай.

В Индии пока что было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не регистрировался в штате Анхра-Прадеш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Полиция, Простуда, Заболевание, Суицид, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
04 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
05 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский совершил изменения в составе СНБО
Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
Тепло до +13°: синоптики рассказали, когда потеплеет
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь