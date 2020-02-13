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Коронавирус в мире: В Минздраве опубликовали количество новых случаев заражения

Коронавирус в мире: В Минздраве опубликовали количество новых случаев заражения
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Минздраве подсчитали количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире.

По состоянию на 13 февраля в мире зарегистрирован 60 тыс. 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 369 - летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что резкое увеличение количества случаев связано с новым методом диагностики заболевания, который начали использовать в провинции Хубэй. Этот метод, кроме лабораторных исследований и характерных симптомов, предусматривает использование компьютерной томографии легких для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

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В Минздраве также уточнили, что 80% всех случаев COVID-19 зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй.

За пределами Китая выявлены 455 человек, инфицированных новым коронавирусом, в 24 странах мира.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Согласно последним данным китайских властей, количество умерших в КНР в результате инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. человек. Число больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651. Выздоровели - 5 тыс. 646 человек.

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Украина, Китай, Минздрав, Пострадавшие, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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