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Сбил семейную пару: В Тернопольской области задержали водителя, есть погибшие

Сбил семейную пару: В Тернопольской области задержали водителя, есть погибшие
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Тернопольской области задержали водителя, который сбил семейную пару, есть погибшие.

На Тернопольщине инспектор полиции в состоянии опьянения сбил семейную пару, один человек погиб.

Как сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошло вчера, 12 февраля, в селе Большие Млынивци Кременецкого района около 19.10.

Под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара, мужчина (1971 г. р.) при падении ударился головой о камень и погиб на месте. Его жену госпитализировали с травмами средней тяжести.

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Установлено, что пострадавшие - односельчане водителя, вольнонаемного работника Кременецкого отдела полиции, ведущего инспектора сектора логистики.

По его словам, пострадавшие шли по обочине дороги, были одеты в темную одежду, поэтому на неосвещенном участке дороги он их увидел слишком поздно и не успел среагировать.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в полиции уже готовят приказ на его увольнение.

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Украина, Тернополь, ДТП, Автомобиль, Авария, Транспорт, Жертвы, Погибшие, Пострадавшие, Авто, Пассажир.
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