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Въехал в дерево: В Хмельницкой области погиб водитель грузовика (Фото)

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Въехал в дерево: В Хмельницкой области погиб водитель грузовика (Фото)
12:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: hm.npu.gov.ua

Новости Украины:В Хмельницкой области погиб водитель грузовика, который не справился с управление и столкнулся с деревом.

В Хмельницкой области в результате столкновения грузового автомобиля с деревом погиб 43-летний водитель транспортного средства.

Об этом сообщили в отделе ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 февраля, около 17.20 часов на трассе "Житомир - Черновцы" возле поворота на село Скаржинцы Ярмолинецкого района.  

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Установлено, что погибший водитель - 43-летний хмельничанин. Мужчина перевозил кирпичи грузовиком DAF с полуприцепом. По предварительной информации, вблизи села Скаржинцы произошел разрыв переднего левого колеса, в результате чего грузовик съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. 

По данному факту следователи проводят расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Украина, ДТП, Автомобиль, Транспорт, Жертвы, Хмельницкий, Погибшие, Грузовик, Авто, Нацполиция, ГУНП.
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