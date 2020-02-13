Въехал в дерево: В Хмельницкой области погиб водитель грузовика (Фото)

Новости Украины:В Хмельницкой области погиб водитель грузовика, который не справился с управление и столкнулся с деревом.

В Хмельницкой области в результате столкновения грузового автомобиля с деревом погиб 43-летний водитель транспортного средства.

Об этом сообщили в отделе ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 февраля, около 17.20 часов на трассе "Житомир - Черновцы" возле поворота на село Скаржинцы Ярмолинецкого района.

Установлено, что погибший водитель - 43-летний хмельничанин. Мужчина перевозил кирпичи грузовиком DAF с полуприцепом. По предварительной информации, вблизи села Скаржинцы произошел разрыв переднего левого колеса, в результате чего грузовик съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи проводят расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.