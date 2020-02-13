В Сингапуре за день зафиксировали 8 случаев заражения коронавирусом

Новости мира:В Сингапуре уже 58 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Минздрав Сингапура подтвердил за день восемь новых случаев инфицирования коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Yahoo Singapore.

"В четверг Министерство здравоохранения подтвердило 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Самый высокий показатель за один день до сих пор. Общее количество случаев составляет 58 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идет о 5 людях, которые были вместе в церкви, 2 на строительной площадке и 1 сотруднике банка.

Все 8 человек не были недавно в Китае.

Как известно, по состоянию на 13 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавірусної инфекции COVID-19, из них 1369 - летальные.