В Сингапуре за день зафиксировали 8 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Сингапура подтвердил за день восемь новых случаев инфицирования коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Yahoo Singapore.
"В четверг Министерство здравоохранения подтвердило 8 новых случаев инфицирования коронавирусом. Самый высокий показатель за один день до сих пор. Общее количество случаев составляет 58 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, речь идет о 5 людях, которые были вместе в церкви, 2 на строительной площадке и 1 сотруднике банка.
Все 8 человек не были недавно в Китае.
Как известно, по состоянию на 13 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавірусної инфекции COVID-19, из них 1369 - летальные.