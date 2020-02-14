Загадочное исчезновение: В Китае пропал журналист, который делал репортажи о коронавирусе

Новости мира:В Китае исчез журналист, который освещал вспышку смертельного вируса в стране.

В Китае исчез журналист Чен Циуши, который освещал вспышку смертельного коронавируса в стране.

Об этом сообщает Комитет защиты журналистов, передает Громадське.

Чен Циуши поехал в город Ухань из Пекина 24 января и снимал видеосюжеты о вспышке нового коронавируса. В них журналист рассказывал, что в местных больницах не хватает ресурсов и они пытаются справиться с большим количеством пациентов.

На YouTube-канале журналиста 440 тысяч подписчиков и более 250 тысяч подписчиков в Twitter.

6 февраля Чен Циуши сказал своим родным, что планирует рассказать о новой больнице, которую построили в Ухане, чтобы разместить часть больных коронавирусом. С тех пор его не видели и известий от него не было

В Комитете защиты журналистов требуют от власти Уханя ответа на вопрос, удерживает ли она журналиста Чена Циуши. И если это так, то его требуют немедленно освободить.