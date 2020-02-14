В Афганистане в школе взорвалась бомба, погибли дети

В результате взрыва бомбы в школе в афганской провинции Кундуз погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.
“По меньшей мере пятеро детей погибли и трое получили ранения в результате взрыва в северной провинции Кундуз”, - говорится в сообщении.
По данным МВД, взрывчатка, которая была заложена в школе, взорвалась в четверг вечером.
Все погибшие и пострадавшие являются учениками этого учебного заведения.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о важном прорыве в переговорах с Талибаном по мирному урегулированию в Афганистане.
Как сообщалось, администрация США планирует заключить мировое соглашение с афганскими талибами на этой неделе, что может стать дополнительным шагом для вывода американского военного контингента из Афганистана.
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что предложение об уменьшении насилия в Афганистане на рассмотрении.