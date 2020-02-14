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В Афганистане в школе взорвалась бомба, погибли дети

В Афганистане в школе взорвалась бомба, погибли дети
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В школе в северной афганской провинции Кундуз в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения.

В результате взрыва бомбы в школе в афганской провинции Кундуз погибли по меньшей мере пятеро детей, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.

“По меньшей мере пятеро детей погибли и трое получили ранения в результате взрыва в северной провинции Кундуз”, - говорится в сообщении.

По данным МВД, взрывчатка, которая была заложена в школе, взорвалась в четверг вечером.

Все погибшие и пострадавшие являются учениками этого учебного заведения.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о важном прорыве в переговорах с Талибаном по мирному урегулированию в Афганистане.

В столице Афганистана произошел взрыв: погибли двое людей

Как сообщалось, администрация США планирует заключить мировое соглашение с афганскими талибами на этой неделе, что может стать дополнительным шагом для вывода американского военного контингента из Афганистана.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что предложение об уменьшении насилия в Афганистане на рассмотрении.

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Теракт, Афганистан, Взрыв, Бомба.
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