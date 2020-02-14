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В Сингапуре увеличилось число зараженных коронавирусом

В Сингапуре увеличилось число зараженных коронавирусом
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразились еще девять человек после контакта с инфицированными.

В Сингапуре в пятницу выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщила в пятницу сингапурская газета The Straits Times.

По данным издания, шестеро инфицированных - прихожане церкви пятидесятников Grace Assembly of God church.

На текущий момент у 13 прихожан этой церкви был выявлен положительный результат на наличие коронавируса.

Таким образом, число зараженных в стране возросло до 67, отмечает министерство здравоохранения Сингапура.

В конце января минздрав Сингапура подтвердил первый случай заражения новым типом коронавируса.

Ранее в пятницу сообщалось, что всего в мире за пределами материкового Китая, по состоянию на пятницу, зарегистрировано более 580 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. Набольшее число больных подтверждено в Японии - 248 - с учетом того, что на круизном лайнере Diamond Princess находится боле 200 заразившихся.

Китайский коронавирус: в мире уже умерли 1013 человек

В Гонконге зарегистрировано 53 случая заболевания, 33 - в Таиланде, 28 - в Южной Корее, 19 - в Малайзии, 18 - на Тайване, по 16 - в Германии и Вьетнаме, по 15- в Австралии и США, 1 - в Австралии, 10 - в Макао, девять - в Великобритании, восемь - в ОАЭ, семь - в Канаде, по три - на Филиппинах, Индии и Италии, по два - в России и Испании, по одному - в Бельгии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Летальный исход зафиксирован в трех случаях - по одному в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

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Все по теме:

Китай, Кабмин, Эвакуация, ВОЗ, Хубэй, Коронавирус, Covid-19.
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