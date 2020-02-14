Танцы на зараженном судне: Повара из Diamond Princess осветили свои ободряющие видео

Новости мира:Члены экипажа зараженного коронавирусом судна сняли и выложили в сеть танцевальное видео.

На борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине из-за поражения пассажиров новым коронавирусом, члены экипажа сняли танцевальное видео, чтобы показать, что с ними все хорошо.

Видео выложил в Twitter повар, который находится на судне.

"Все знают, что мы из-за коронавируса столкнулись с кризисом на Diamond Princess, но нам все-таки удалось посмеяться и потанцевать. Чтобы наши семьи и друзья знали, что с нами здесь все в порядке, и мы будем вместе, когда закончится карантин", - написал повар.

Как сообщалось ранее, крупнейшим очагом заболевания нового коронавируса за пределами Китайской Народной Республики стал лайнер Diamond Princess, на борту которого заболели более 200 пассажиров.