Убийственная инфекция: В Тайване зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Новости мира:В Тайване медики зафиксировали первый случай заражения и последующей смерти от коронавируса.

В Тайване водитель такси скончался от коронавируса.

Он стал первым, кто умер на острове от коронавирусной инфекции и пятым за пределами материкового Китая.

Об этом сообщает Reuters.

"Министр здравоохранения Чен Ши-Чхун заявил во время пресс-конференции в воскресенье, что умершим лицом был 61-летний мужчина, страдавший диабетом и гепатитом В. В Тайване на сегодняшний день накоплено 20 подтвержденных случаев", - пишет издание .

Отмечается, что умерший мужчина недавно не выезжал за границу и был водителем такси, клиенты которого в основном были из Гонконга, Макао и материкового Китая, сказал министр. У одного из членов его семьи также было подтверждено наличие вируса.

Кроме того добавляется, что остров в понедельник начнет тестирование всех пациентов, проявляющих симптомы, связанные с коронавирусом, и которые недавно выехали за границу.