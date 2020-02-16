Эпидемия коронавируса: Канада готовится эвакуировать граждан с лайнера Diamond Princess

Новости мира:Канада направила самолет для эвакуации граждан с "зараженного" лайнера Diamond Princess.

Канада собирается эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

В Канаду вернут только тех граждан, у которых не обнаружат коронавирус. После эвакуации их отправят на двухнедельный карантин.

В сообщении не указано, когда планируют начать эвакуацию или сколько граждан Канады находятся на борту лайнера. Отмечается, что в Японию уже направили самолет для эвакуации.

Как сообщалось ранее, на борту судна Diamond Princess, которое с 4 февраля стоит на карантине в японском порту Йокогама в связи со случаем заражения коронавирусом, находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. У двух украинцев обнаружили коронавирус.

По состоянию на 16 февраля общее число больных на судне составляет 355 человек.

Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. Карантин продлится до 19 февраля.