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В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом

В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом
12:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

По состоянию на 16 февраля в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 12-13 февраля ведущие эксперты в области здравоохранения со всего мира встречались в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве для оценки текущего уровня знаний о новой болезни COVID-19, координации совместной работы для ускорения приоритетных исследований, необходимых для прекращения этой вспышки.

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Напомним, за последние 24 часа в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 умер 141 человек, что говорит об уменьшении количества смертей.

Между тем среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии болезнь продолжает распространяться. Как результат, в ночь на воскресенье было зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавируса на лайнере, где, в частности, находятся и граждане Украины.

В Японии заявили, что пути заражения в стране стало невозможно отслеживать.

Как сообщалось, правительство Украины планирует эвакуировать украинцев из Китая на следующей неделе. В частности, для изоляции эвакуированных из Китая украинцев готовится 4 объекта.

В свою очередь, Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.

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Китай, Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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