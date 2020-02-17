В Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги

Новости мира:Трое мужчин в маске напали на сотрудника службы доставки в Гонконге и похитили около 600 рулонов туалетной бумаги.

В понедельник, 17 февраля, в Гонконге неизвестные с оружием похитили 600 рулонов туалетной бумаги на общую сумму около 1 695 гонконгских долларов. Об этом сообщает ВВС.

Вооруженные ножом грабители напали на сотрудника службы доставки, который привез туалетную бумагу в супермаркет в районе Мог Кок. Арестовали двух мужчин, у которых ранее были проблемы с законом.

Отмечается, что из-за ложных слухов в соцсетях люди уверены, что в связи с распространением коронавируса пневмонии с поставками товаров могут возникнуть проблемы, что приведет к дефициту.

Из-за этого граждане массово скупают туалетную бумагу, рис, макароны, чистящие средства, а также дезинфекторы и маски. Этим люди сами спровоцировали дефицит, отмечают местные власти.