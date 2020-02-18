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Власти Сингапура запретили въезд иностранным пассажирам лайнера Westerdam

Власти Сингапура запретили въезд иностранным пассажирам лайнера Westerdam
04:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Круизный лайнер Westerdam провел почти две недели в море после отказа в пришвартовывании от менее пяти портов стран Азии.

Власти Сингапура забрали двух своих граждан из круизного лайнера Westerdam, однако не будут впускать в страну иностранных граждан из числа пассажиров. Об этом сообщает Straits Times.

"Двое пассажиров проходят карантин в правительственном карантинном учреждении. Мы не разрешаем другим пассажирам с лайнера Westerdam въезжать в Сингапур или путешествовать транзитом через Сингапур", - сказал Лоуренс Вонг, являющийся председателем рабочей группы, которая занимается текущей ситуацией, связанной со вспышкой коронавируса.

Отмечается, что двое сингапурцев с лайнера Westerdam, которому было разрешено причалитися в порту Камбоджи после почти двух недель в море, проходят карантин в Сингапуре.

Специалисты опасаются, что пассажиры корабля могут быть источником коронавируса после того, как Малайзия заявила, что у американской гражданки с этого лайнера, прибывшей в Куала-Лумпур, коронавирус.

Корабль, перевозящий более 2000 пассажиров и членов экипажа, 13 февраля получил разрешение на причал в порту Камбоджи.

Как сообщалось, 16 января круизный лайнер MS Westerdam отправился из Сингапура, намереваясь зайти в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконга.

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В Гонконге корабль высадил 1254 пассажиров и принял 768 человек на борт перед отъездом.

Руководство лайнера планировало сделать остановку на Филиппинах, в Тайване, Японии, Южной Корее и Китае, однако из-за вспышки коронавируса посещено конечное место назначения после предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний США 28 января.

Филиппины и Тайвань объявили о закрытии своих портов для круизных лайнеров из-за опасений распространения коронавируса, а японское правительство объявило, что отказывает в заходе судна в свой порт.

На лайнере объявили о планах пришвартоваться в порту Таиланда, чтобы пассажиры могли сойти на берег. Однако правительство страны также решило не пускать судно в свой порт.

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Сингапур, Въезд, Westerdam, Власти Сингапура, Иностранные пассажиры, Лайнер Westerdam.
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