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Жители оккупированных территорий ограничены в социальных правах и админуслугах

Жители оккупированных территорий ограничены в социальных правах и админуслугах
02:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Анна Дудинская обратила внимание на очень сложные процедуры предоставления административных услуг пострадавшим в результате конфликта гражданам.

Жители временно оккупированных территорий Украины ограничены в социально-экономических правах и предоставлении административных услуг. К такому выводу пришли в Коалиции правозащитных организаций, которая занимается защитой прав лиц, пострадавших в результате конфликта, заявила на пресс-конференции юрист благотворительного фонда Stabilization Support Services Анна Дудинская.

Представляя альтернативный правительственному отчет для ООН, Дудинская обратила внимание на очень сложные процедуры предоставления административных услуг пострадавшим в результате конфликта гражданам.

Она подчеркнула, что законодатель не признает никаких документов, выданных так называемой "властью" на временно оккупированных территориях. Исключением является только документы, подтверждающие факт рождения и смерти. И получить на их основе документ украинского образца можно только через суд.

"И хотя процедура является упрощенной, практика показывает, что она является затянутой, и это проблема для человека. Ему надо несколько раз выезжать, платить судебный сбор. И в результате не более 37% детей, рожденных на временно оккупированных территориях, имеют свидетельство о рождении украинского образца", - сказала Дудинская, напомнив, что факт регистрации рождения очень важен, потому что открывает доступ к публичным услугам - медицинским, образовательным, социальным.

Также на сегодняшний день нет отдельной процедуры для жителей временно оккупированных территорий, которая позволила бы им реализовать свое конституционное право на пенсию, заявила Дудинская, добавив, что они вынуждены пользоваться дискриминационной процедурой для переселенцев.

"Соответственно мы не имеем актуализированной статистики по ВПЛ, мы не можем отследить их реальные потребности, мы имеем огромную нагрузку на пункты въезда-выезда с временно оккупированных территорий и ставим в социально незащищенное положение наших граждан, которые стали заложниками оккупации", - сказала правозащитница.

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В отчете Коалиции правозащитных организаций предлагается введение эффективной внесудебной процедуры признания фактов рождения-смерти на временно оккупированных территориях, разработку и внедрение таких норм, которые позволят гражданам на временно оккупированных территориях реализовать свое право на пенсию.

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Админуслуги, Оккупированные территории, Жители оккупированных территорий, Анна Дудинская, Социальных права.
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