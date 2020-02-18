Новый коронавирус менее смертелен, чем его предшественники

Новости Украины:В данный момент есть тенденция к уменьшению количества зараженных.

Новый китайский коронавирус COVID-19 не такой смертельный, как его предшественники, например SARS и MERS. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

"Также оказывается, что COVID-19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS. Более 80% пациентов имеют легкую форму COVID-19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - заявил глава ВОЗ.

Кроме того, сейчас есть тенденция к уменьшению количества зараженных.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировано 71 710 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), из которых 1775 - летальные. В Украине ни одного случая нового коронавируса не зарегистрировано.