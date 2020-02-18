Скачать
Вторник, 18.02.2020
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров

Новый коронавирус менее смертелен, чем его предшественники

Новый коронавирус менее смертелен, чем его предшественники
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В данный момент есть тенденция к уменьшению количества зараженных.

Новый китайский коронавирус COVID-19 не такой смертельный, как его предшественники, например SARS и MERS. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

"Также оказывается, что COVID-19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS. Более 80% пациентов имеют легкую форму COVID-19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку", - заявил глава ВОЗ.

Кроме того, сейчас есть тенденция к уменьшению количества зараженных.

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализиван

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировано 71 710 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), из которых 1775 - летальные. В Украине ни одного случая нового коронавируса не зарегистрировано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Тедрос Адханом Гебреисус, Предшественники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
02 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
03 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
04 Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами
05 Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
Меган Фокс и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме
Меган Фокс и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь