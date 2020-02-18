Украли самое ценное: В Японии "обчистили" клинику

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Вторник, 18.02.2020
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16:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Японии из больницы были похищены тысячи защитных масок для людей.

Несколько тысяч защитных масок похитили из больницы в городе Кобе в Японии на фоне распространения нового смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает NHK.

"Полиция в городе Кобэ в западной Японии расследует инцидент с хищением 6 тысяч хирургических масок из одной больницы города. В стране ощущается нехватка защитных масок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Сотрудники больницы японского Красного Креста в Кобе в прошлый четверг, как отмечается, обнаружили пропажу четырех картонных коробок, в которых было 120 упаковок масок. Больница сообщила об этом в полицию в понедельник.

По словам полицейских и представителей больницы, коробки хранились в обычно закрытом техническом помещении на третьем этаже. Во время проверки 3 февраля никаких нарушений выявлено не было.

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Маски, Заболевание, Заражение, Японии, Коронавирус.
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