Украли самое ценное: В Японии "обчистили" клинику

Новости мира:В Японии из больницы были похищены тысячи защитных масок для людей.

Несколько тысяч защитных масок похитили из больницы в городе Кобе в Японии на фоне распространения нового смертельного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает NHK.

"Полиция в городе Кобэ в западной Японии расследует инцидент с хищением 6 тысяч хирургических масок из одной больницы города. В стране ощущается нехватка защитных масок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Сотрудники больницы японского Красного Креста в Кобе в прошлый четверг, как отмечается, обнаружили пропажу четырех картонных коробок, в которых было 120 упаковок масок. Больница сообщила об этом в полицию в понедельник.

По словам полицейских и представителей больницы, коробки хранились в обычно закрытом техническом помещении на третьем этаже. Во время проверки 3 февраля никаких нарушений выявлено не было.