"Привезу эвакуантов к вам в особняки в Конча-Заспу": Владимир Зеленский пригрозил депутатам за подстрекания

Новости Украины:Президент Украины пригрозил политикам, что она сам лично привезет эвакуированных из Китая украинцев к ним в их особняки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители некоторых политических сил обращаются к людям и подстрекают их перекрывать дороги в связи с якобы ненадлежащими мерами по противодействию новому коронавирусу в Украине.

Об этом Глава государства заявил по итогам заседания СНБО.

"У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы. Самое главное - мы забираем наших граждан. Это почти мальчики и девочки, многие 90-х годов рождения, и я хочу обратиться к некоторым политпартиям, обращающимся к людям. Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам. Обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать - мы забираем своих граждан. По поводу политических "товарищей" хочу сказать правду: если будете перекрывать дороги, мы привезем всех наших граждан, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, цена на природный газ для населения дополнительно снизится в феврале, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины со ссылкой на слова профильного министра Алексея Оржеля.