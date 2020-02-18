"Режим открытого неба": Украина пришла согласию с Исландией

Новости Украины:Украина пришла к консенсусу с Исландией в вопросе о режиме "окрытого неба".

Украина и Исландия договорились о временном режиме "открытого неба", который исключает любые ограничения полетов и маршрутов.

Об этом сообщается в отчете украинского правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, на уровне авиационных властей Украины и Исландии достигнута договоренность об установлении временного режима эксплуатации воздушных линий до заключения Соглашения о воздушном сообщении. Эта договоренность закрепляет отсутствие каких-либо ограничений по частоте выполнения регулярных рейсов между Украиной и Исландией, количеству авиакомпаний, которые могут быть назначены на маршрутах, а также по пунктам отправки и прибытия на территориях обеих стран.

Также в отчете правительства сообщается о договоренности между Украиной и Нидерландами о начале выполнения регулярных авиарейсов по маршрутам Львов - Амстердам и Херсон - Амстердам. При этом в документе не уточняется, когда именно будут запущены полеты по данным направлениям.

Как сообщалось ранее, Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с Европейским Союзом об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.