Скачать
Вторник, 18.02.2020
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

"Режим открытого неба": Украина пришла согласию с Исландией

"Режим открытого неба": Украина пришла согласию с Исландией
13:09 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Украина пришла к консенсусу с Исландией в вопросе о режиме "окрытого неба".

Украина и Исландия договорились о временном режиме "открытого неба", который исключает любые ограничения полетов и маршрутов.

Об этом сообщается в отчете украинского правительства за 2019 год, опубликованном на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, на уровне авиационных властей Украины и Исландии достигнута договоренность об установлении временного режима эксплуатации воздушных линий до заключения Соглашения о воздушном сообщении. Эта договоренность закрепляет отсутствие каких-либо ограничений по частоте выполнения регулярных рейсов между Украиной и Исландией, количеству авиакомпаний, которые могут быть назначены на маршрутах, а также по пунктам отправки и прибытия на территориях обеих стран. 

Опрос: сколько украинцев считают Россию агрессором

Также в отчете правительства сообщается о договоренности между Украиной и Нидерландами о начале выполнения регулярных авиарейсов по маршрутам Львов - Амстердам и Херсон - Амстердам. При этом в документе не уточняется, когда именно будут запущены полеты по данным направлениям.

Как сообщалось ранее, Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с Европейским Союзом об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Исландия, Небо, Авирейсы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
03 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Когда будет Масленичная неделя в феврале 2020 года
Когда будет Масленичная неделя в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь