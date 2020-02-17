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Понедельник, 17.02.2020
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Опрос: сколько украинцев считают Россию агрессором

Опрос: сколько украинцев считают Россию агрессором
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Россию считают агрессором более 54% украинцев.

Россию считают агрессором, который угрожает существованию Украины как государства и от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений, 54,4% украинцев.

Таковы результаты социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине - февраль 2020", проведенного центром Socis.

Так, отвечая на вопрос: "Если говорить о Вашем отношении к России, то с каким из утверждений Вы больше всего согласны?", 54,4% респондентов отметили, что "Россия — агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений".

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В то же время 30,9% опрошенных считают, что "Россия — обычное соседское государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами".

Еще 8,6% опрошенных убеждены, что "Россия — дружественная и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения".

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Согласно исследованию, угрозу от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжают считать реальной 57,8% опрошенных.

В то же время то, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины, скорее, является слишком преувеличенной, считают 35,4% опрошенных. Еще 6,9% отказались отвечать на вопрос об угрозе от Путина или сказали: "Не знаю".

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Исследование проводилось 1-10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью face-to-face с использованием планшетов по месту постоянного проживания респондентов. Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население страны в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город/село) и разделение на регионы. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/– 2,1% (с вероятностью 0,95).

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Украина, Россия, Опрос.
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