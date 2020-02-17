Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест

Новости Украины:МИД выразило протест России из-за задержания украинских рыбаков.

В понедельник, 17 февраля, в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного по делам РФ и выразили протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Требуем от российской стороны неуклонно соблюдать международно-правовые обязательства и международные договоры, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию о неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", - говорится в комментарии.

Как сообщалось ранее, 15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму, в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, как утверждается, без документов, удостоверяющих их личности. В ФСБ заявили, что украинские рыбаки якобы занимались незаконным выловом рыбы.

Ранее СБУ заявляла, что фиксирует нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.

В последнее время Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив стали местами активных действий военно-морского флота и других морских формирований России, которые создают угрозы гражданскому судоходству и действиям украинских военных моряков.